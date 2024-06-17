وزيرا خارجية السعودية وأمريكا يبحثان المستجدات في قطاع غزة

(د ب أ)

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، هاتفيا، اليوم الاثنين، مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن المستجدات في قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن بن فرحان تلقى، اتصالا هاتفيا، اليوم الاثنين، من بلينكن بحثا خلاله " المستجدات في قطاع غزة، واليمن، والسودان".

وكان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، شدد في وقت سابق اليوم الاثنين خلال استقباله في الديوان الملكي بقصر منى، رؤساء الدول، وكبار الشخصيات الإسلامية، وضيوف خادم الحرمين الشريفين، وضيوف الجهات الحكومية، ورؤساء الوفود ومكاتب شؤون الحجاج الذين أدوا فريضة الحج لهذا العام" على ضرورة وقف حرب غزة فورا ".. داعيا في نفس الوقت " المجتمع الدولي الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 67 وعاصمتها القدس"، وفقا لـ "واس".

وقال ولي العهد السعودي في كلمته "يحل علينا عيد الأضحى المبارك" مع استمرار الجرائم الشنيعة على أشقائنا في قطاع غزة"، و"إننا إذ نؤكد ضرورة الوقف الفوري لهذا الاعتداء؛ فإننا نناشد بأهمية تحرك المجتمع الدولي لاتخاذ جميع الإجراءات، التي تضمن حماية الأرواح في غزة".

وأضاف الأمير محمد بن سلمان " كما نؤكد أهمية تنفيذ القرارات الصادرة مؤخراً من مجلس الأمن الدولي، بشأن مقترح الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وتجدد المملكة دعوتها للمجتمع الدولي، بالاعتراف بدولة فلسطين المستقلة، على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية؛ لتمكين الشعب الفلسطيني الشقيق من الحصول على حقوقه المشروعة؛ وليتحقق السلام الشامل والعادل والدائم".