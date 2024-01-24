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BBC

البنتاجون ينفذ ضربات على مواقع تابعة لحزب الله بالعراق

12:14 ص الأربعاء 24 يناير 2024

البنتاجون ينفذ ضربات على مواقع تابعة لحزب الله بال

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مصراوي
قال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الثلاثاء، إن القوات الأمريكية تشن حالياً ضربات على مواقع غرب العراق، موضحا أنها تستهدف مواقع تابعة لكتائب حزب الله هناك.
وأكد المسؤول الأمريكي في تصريحات لقناة "الجزيرة"، أن الضربات ضد كتائب حزب الله في العراق تأتي ردا على الهجمات الأخيرة ضد القوات الأمريكية.
وأفادت مصادر أمنية عراقية بوقوع 5 انفجارات في منطقة جرف الصخر بمحافظة بابل جنوب بغداد ناجمة عن قصف جوي، وفقا للجزيرة.
وكشفت المصادر العراقية عن توقعات بسقوط قتلى في قصف جوي على مدينة القائم بمحافظة الأنبار العراقية قرب الحدود السورية.

ضربات أمريكية البنتاجون حزب الله العراق

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