إعلان

BBC

المقاومة الفلسطينية تستهدف عددًا من جنود وآليات الاحتلال في خان يونس

04:15 م الثلاثاء 02 يناير 2024

سرايا القدس

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

(مصراوي)

أعلنت سرايا القدس، اليوم الثلاثاء، أنها قصفت حشدًا لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط مفترق الزير بمنطقة معن شرق خان يونس جنوب قطاع غزة بوابل من قذائف الهاون.

كما أعلنت كتائب شهداء الأقصى، استهداف مقاتليها لآليتين عسكريتين إسرائيليتين بقذيفتي "آر بي جي" في خان يونس.

وفي وقت سابق اليوم، استهدفت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، دبابة ميركافا إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

سرايا القدس المقاومة الفلسطينية جيش الاحتلال الإسرائيلي

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
48 قتيلاً على الأقل جراء زلزال اليابان وسباق مع الزمن للعثور على ناجين

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* قفزة جديدة لسعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر بمنتصف التعاملات
انفراد.. ننشر زيادات أسعار شرائح استهلاك الكهرباء (بدأ العمل بها)
* تفاصيل أسعار باقات الإنترنت الأرضي من "وي" بعد الضريبة
* وزير النقل عن رفع أسعار تذاكر المترو: المرتبات وقطع الغيار زادت