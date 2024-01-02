المقاومة الفلسطينية تستهدف عددًا من جنود وآليات الاحتلال في خان يونس

(مصراوي)

أعلنت سرايا القدس، اليوم الثلاثاء، أنها قصفت حشدًا لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط مفترق الزير بمنطقة معن شرق خان يونس جنوب قطاع غزة بوابل من قذائف الهاون.

كما أعلنت كتائب شهداء الأقصى، استهداف مقاتليها لآليتين عسكريتين إسرائيليتين بقذيفتي "آر بي جي" في خان يونس.

وفي وقت سابق اليوم، استهدفت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، دبابة ميركافا إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.