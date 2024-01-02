استشهاد 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

رام الله - (د ب أ)

استشهد 4 فلسطينيين، اليوم الثلاثاء، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة عزون، شرق قلقيلية بالضفة الغربية .

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر أمنية القول إن "أربعة شبان استشهدوا، خلال المواجهات التي اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب اقتحام الاحتلال البلدة واطلاقه الرصاص الحي، وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين".

وأفادت مصادر محلية باستشهاد الشبان الأربعة، واحتجاز جثمانيهم، موضحة أن "قوات الاحتلال نفذت حملة مداهمات وتفتيش للمحال التحارية و المنازل".

وأعلنت البلدة إضرابًا شاملاً اليوم الثلاثاء، يشمل جميع مناحي الحياة، حدادا على أرواح القتلى .