بعد 100 يوم من العدوان.. بايدن يوجه رسالة إلى الأسرى في غزة
مصراوي
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن،إن الولايات المتحدة الأمريكية توسطت بالتنسيق الوثيق مع قطر ومصر وإسرائيل، في وقف القتال لمدة 7 أيام وإطلاق سراح 105 من الأسرى في غزة.
وتابع بايدن خلال كلمة له الأحد: "بلينكن عاد الأسبوع الماضي، إلى المنطقة بحثا عن طريق للمضي قدما إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى لدى حماس.
وأضاف بايدن: "من المؤسف أن حماس انسحبت من اتفاق لإطلاق سراح الأسرى بعد أسبوع فقط لكننا وشركائنا لم نتوقف، و نتطلع إلى الحفاظ على الاتصالات الوثيقة مع قادة قطر ومصر وإسرائيل لإعادة جميع الأسرى".
وأوضح بايدن: "أجدد تعهدي لجميع الرهائن بالوقوف إلى جانبهم ولن نتوقف أبدا عن العمل لإعادة الأمريكيين إلى وطنهم".
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