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BBC

المقاومة تنشر مشاهد لاشتباكات خاضها مقاتلوها مع قوات الاحتلال بوسط غزة

10:11 م الأحد 14 يناير 2024

استهداف جنود وآليات الاحتلال

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مصراوي

نشر الإعلام الحربي لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأحد، مشاهد للاشتباكات التي خاضها مقاتلوها مع قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي وآلياته المتوغلة في حي البريج بوسط غزة.

وقال الناطق باسم باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، إن كل السلاح الذي تستخدمه المقاومة خلال عملياتها من صنع كتائب القسام، مضيفًا إلى أنّ مصير العديد من أسرى العدو بات مجهولًا.

وتابع أبو عبيدة في كلمة له هي الأولى بالصوت والصورة منذ 23 نوفمبر الماضي، بعد 100 يوم من العدوان على غزة: "أي حديث سوى وقف العدوان على شعبنا ليس له أي قيمة، كما أن العدو فشل في تحقيق أهدافه ولم يتمكن من تحرير أي أسير لدى المقاومة". وأكد أبو عبيدة: "ما يعلن عنه العدو من سيطرة مزعومة هي أمور مثيرة للسخرية و سنثبت كذب هذه الدعاية، و قبل 7 أكتوبر لم يكن لدى القسام أي مستودع أسلحة ولا منصات إطلاق صواريخ في غزة، كما أن أي حديث سوى وقف العدوان على شعبنا ليست له أي قيمة".

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