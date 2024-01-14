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BBC

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

11:26 ص الأحد 14 يناير 2024

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القدس - (د ب أ)

أفاد تقرير فلسطيني بـ "اقتحام مستوطنين، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي".

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا ) اليوم عن شهود عيان قولهم إن "عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية".

ووفق الشهود ، "منعت شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، المواطنين من الدخول، ما تسبب بانخفاض أعداد المصلين لليوم الـ100 على التوالي" .

القدس المسجد الأقصى الاحتلال الإسرائيلي غزة طوفان الأقصى

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