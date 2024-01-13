بعد حادث طائرة ألاسكا.. الوكالة الأمريكية تستمر في منع تحليق طائرات بوينج 737

أ ف ب

أعلنت الوكالة الأمريكية للطيران المدني أمس الجمعة، الإبقاء على منع تحليق جميع الطائرات من طراز بوينج 737 ماكس 9 حتى تقدم الشركة المصنعة مزيدًا من البيانات حول حادثة انفصال أحد أبواب طائرة تابعة لشركة "آلاسكا إيرلاينز" الأمريكية بعد الإقلاع.

وقالت الوكالة في بيان "من أجل سلامة الركاب الأمريكيين، أمرت إدارة الطيران الفيدرالية بإيقاف تحليق الطائرات من طراز بوينج 737 ماكس 9، حتى الانتهاء من عمليات الفحص والصيانة الشاملة ودراسة البيانات التي تم جمعها".

وقع الحادث في 5 يناير بعد إقلاع الطائرة التابعة لشركة "ألاسكا إيرلاينز" من مطار بورتلاند الدولي في ولاية أوريجون شمال غرب الولايات المتحدة متجهة إلى أونتاريو بولاية كاليفورنيا، لكنه لم يتسبب إلا في عدد قليل من الإصابات الطفيفة وتمكنت الطائرة من العودة والهبوط بسلام.

وقال مايك ويتاكر، مدير الوكالة الأمريكية للطيران "نحن نعمل على التأكد من عدم تكرار ذلك. همنا الوحيد هو سلامة المسافرين الأميركيين ولن تحلق طائرة بوينج 737-9 ماكس إلا بعد أن نتأكد تماما من أنها آمنة".

وإذ أكدت الهيئة الناظمة أنها "لن توافق على عملية الفحص والصيانة حتى الانتهاء من دراسة بيانات الحزمة الأولى من 40 عملية فحص"، اعتبرت أن الجانب "الشامل للتعليمات التي تنفذها بوينج فيما يتعلق بعملية الفحص والصيانة" أمر "مشجع".

وأضافت أنها تدرس أيضًا اللجوء إلى طرف ثالث مستقل للإشراف على عمليات الفحص التي تقوم بها بوينج.

واوضح ويتاكر "لقد حان الوقت لإعادة النظر في تفويض السلطة وتقييم المخاطر الأمنية المرتبطة بها".

وتسبب قرار إدارة الطيران الفيدرالية بإيقاف الطائرات بإلغاء مئات الرحلات الجوية.

وأعلنت شركة "ألاسكا إيرلاينز" التي تمتلك أسطولا مكونا من 65 طائرة من هذا الطراز، أنها اضطرت إلى إلغاء من 110 إلى 150 رحلة يوميا حتى الثلاثاء.