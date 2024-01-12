الأمم المتحدة: وصولنا إلى خان يونس والمنطقة الوسطى في غزة بات مستحيلا

مصراوي

قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إن الحالة في غزة مروعة مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية بلا هوادة.

وأضاف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، أن 85% من إجمالي عدد السكان في غزة أجبروا على النزوح، موضحا أن المجاعة باتت تلوح في الأفق في غزة والنظام الصحي ينهار.

وتابع وكيل الأمين العام، أن دخول فصل الشتاء يفاقم من معاناة السكان في غزة، مشيرا إلى أنه لا يوجد مكان آمن في غزة والحياة الكريمة باتت شبه مستحيلة هناك.

وأكمل، أن جهودنا لإرسال قوافل إنسانية إلى شمال غزة تواجه بشروط تعجيزية، موضحا أن وصولنا إلى خان يونس والمنطقة الوسطى في غزة بات مستحيلا قائلا: "أي شخص تم تهجيره من غزة ينبغي السماح له بالعودة وفق القانون الدولي".

وأوضح، أن أي محاولة لتغيير التركيبة الديموغرافية في غزة ينبغي رفضها شكلا وموضوعا، مشيرا إلى أن إسرائيل أخفقت مرارا في احترام القانون الإنساني الدولي، مضيفا ينبغي ألا نسمح لاتساع رقعة النزاع الحالي في غزة، مجددا النداء بضرورة وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في غزة.