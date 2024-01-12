البيت الأبيض يكشف حقيقة توتر العلاقة بين بايدن ونتنياهو وانقطاع الاتصالات

وكالات

تداولت خلال الأيام الماضية أنباء تفيد بتوتر العلاقة بين كلا من الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وانقطاع الاتصالات بينهما لأكثر من 20 يومًا.

وفي هذا الشأن، قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض جون كيربي الجمعة، إنه لا يجب استخدام وتيرة الاتصالات بين الرئيس جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لقياس متانة العلاقة بينهما.

وجاء رد كيربي على سؤال شبكة MSNBC بشأن عدم اتصال بايدن بنتنياهو منذ 20 يوماً، وما إذا كان ذلك علامة على توتر العلاقات بينهما.

وسألت مذيعة القناة أنا كابريرا، كيربي قائلة، "في أعقاب الهجوم في 7 أكتوبر، كان بايدن ونتنياهو يتحدثان يومياً، وشارك الرئيس في مجلس الحرب الإسرائيلي لدى زيارته إلى إسرائيل في 18 أكتوبر، ثم أصبحا يتحدثان بشكل أسبوعي، والآن لم يجريا اتصالاً منذ 20 يوماً، فهل هذه علامة على توتر العلاقات بينهما؟"

ورد كيربي قائلاً: "لا على الإطلاق، لا أظن أنه يجب استخدام المكالمات، لقياس صحة العلاقات وأهمية الحوار بين الزعيمين".

وأشار إلى زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل منذ أيام، وقال إنه يتوقع أن الرئيس سيتحدث مع نتنياهو مرة أخرى قريباً.

وقال: "هما يعرفان بعضهما منذ وقت طويل، وهما لا يتفقان على كل شيء، ولكن هذه هي طبيعة الأصدقاء، يجرون حواراً بشأن الخلافات".

وشدد على أن الولايات المتحدة ستواصل دعمها لإسرائيل في "دفاعها عن نفسها"، والانتقال إلى مرحلة أقل كثافة من الحرب، مؤكداً أنها ستحصل على حزمة المساعدات العسكرية الإضافية.