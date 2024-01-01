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BBC

إسرائيل تتوقع حربًا طويلة في غزة وتُعيد جنود احتياط للحياة المدنية مؤقتًا

10:04 ص الإثنين 01 يناير 2024

الجيش الإسرائيلي

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تل أبيب - (د ب أ)

يقوم الجيش الإسرائيلي حاليا بتعديل انتشار قواته، تحسبا لحرب طويلة الأمد في قطاع غزة، كما يسمح لبعض جنود الاحتياط التابعين له بالعودة بصورة مؤقتة للحياة المدنية.

وقال دانيال هاجاري، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الأحد، "إن أهداف الحرب تتطلب قتالاً طويل الأمد، وإننا نستعد وفقًا لذلك".

وأضاف: "إننا نخطط بحكمة لإدارة القوات التي تعمل في الميدان، ونبحث في نظام الاحتياط والاقتصاد وتحديث القوات والاستمرار في عمليات التدريب القتالي داخل جيش الدفاع الإسرائيلي".

وتابع هاجاري أن بعض جنود الاحتياط "سيعودون إلى عائلاتهم ووظائفهم" هذا الأسبوع.

وأوضح أن هذا سيخفف من العبء على الاقتصاد الإسرائيلي، وسيسمح لجنود الاحتياط "باستجماع القوة من أجل الأنشطة المقبلة" في العام الجديد.

وسوف يستمر القتال، وستظل هناك حاجة لجنود الاحتياط. وبالإضافة إلى ذلك، سيستمر تدريب الضباط.

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