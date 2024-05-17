إعلام عبري: خلافات حادة بين الوزيرين بن غفير وآيزنكوت بسبب غزة

مصراوي

كشف موقع واللا الإسرائيلي، نشوب خلافات حادة بين الوزيرين إيتمار بن غفير وغادي آيزنكوت خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر أمس.

وقال الموقع العبري، إن الخلافات اندلعت بعد تصريحات آيزنكوت أن اجتماعات الكابينيت المستمرة منذ شهور لا تنتهي بقرارات.

ونقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مصدر بفريق المفاوضات قوله، إن توسيع العملية في رفح من شأنه تعريض الأسرى في غزة للخطر.

وأضاف المصدر، أن عملية رفح قد تدفع حركة المقاومة الإسلامية "حماس" للتشدد بموقفها وتصعب التوصل لصفقة قريبا.

كان القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عزت الرشق، أكد عدم ثقة الحركة برواية الاحتلال بشأن حصوله على 3 جثث من الأسرى بغزة قائلا: "القول الفصل هو ما تقوله المقاومة".