أول تعليق من حماس على وصول جيش الاحتلال لجثامين 3 أسرى بغزة

مصراوي

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عزت الرشق، عدم ثقة الحركة برواية الاحتلال بشأن حصوله على 3 جثث من الأسرى بغزة قائلا: "القول الفصل هو ما تقوله المقاومة".

وقال عزت الرشق، إن ادعاء الاحتلال وصوله إلى جثامين بعض أسراه بعد ثمانية أشهر من العدوان لايعد إنجازاً لحكومته بل هو دليل على ضعف أداء جيشهم، موضحا أن الجثامين التي يزعم الاحتلال بالوصول لها قد تكون تلك التي قصفها الاحتلال سابقا وبقيت تحت الركام.

وأضاف القيادي في حماس، "نؤكد أن هذا الادعاء ما هو إلا محاولة للتغطية على خسائره وفشله الذريع أمام بسالة المقاومة".

كان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، كشف تفاصيل تخليص 3 جثث أسرى كانوا محتجزين في قطاع غزة بتعاون استخباري مع الشاباك.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن إسرائيل تبذل جهود كبيرة لاستعادة باقي الأسرى من قطاع غزة بأسرع وقت ممكن، "الجثث الثلاث التي عثرنا عليها جثث أسرى قتلوا خلال هجوم 7 أكتوبر".

وتابع متحدث الاحتلال، أن الجثامين تعود لكل من يتسحاق غلينتر وشيني لوك وعميت بوسكيلا.

وزعمت القناة 12 العبرية، أن "الأسرى الذين قتلوا هربوا من منطقة الاحتفال في طقس سيء، وواجهوا عناصر مسلحة وقُتلوا في عملية خاصة قام بها الجيش الإسرائيلي والشاباك، وتم انتشال جثثهم الليلة من القطاع" موضحة أنه تم إرسال رسالة إلى عائلاتهم.