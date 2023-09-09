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BBC

كييف: موقف مجموعة العشرين من أوكرانيا "لا يدعو للفخر"

08:21 م السبت 09 سبتمبر 2023

قمة مجموعة العشرين

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نيودلهي - (د ب أ)

انتقدت أوكرانيا بشدة، اليوم السبت، الإعلان الختامي لمجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى في الهند.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأوكرانية، أوليه نيكولينكو، في تغريدة على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، "نحن ممتنون للشركاء الذين حاولوا إدراج صيغ قوية في النص، ولكن على الرغم مع ذلك، فيما يتعلق بالعدوان الروسي على أوكرانيا، فإن مجموعة العشرين ليس لديها ما تفخر به".

وأرفق نيكولينكو أيضا، في تغريدته، صورة للفقرة المتعلقة بالحرب، مع تعليمها باللون الأحمر.

وتابع نيكولينكو بالقول "لا ينبغي أن يتحدث النص عن "حرب في أوكرانيا"، ولكن كان ينبغي الإشارة بوضوح إلى "الحرب الروسية ضد أوكرانيا".

وأضاف " كان على دول مجموعة العشرين أن تدين الحرب بالإجماع، وتدعو موسكو إلى إنهاء الغزو بشكل فوري".

وانتقد المتحدث باسم الخارجية الأوكرانية، حقيقة أن النص أشار بشكل متكرر إلى "دول" بعبارات عامة، بدلا من ذكر "روسيا".

وأبدى اعتراضه على صياغة أن "جميع الدول" يجب أن تمتنع عن احتلال الأراضي بالقوة وانتهاك السلامة الإقليمية". وقال إن روسيا هي الدولة المقصودة بذلك.

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قمة العشرين كييف أوكرانيا أوليه نيكولينكو

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