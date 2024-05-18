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المقاومة تجهز على 15 جنديًا إسرائيليًا شرق رفح

10:14 ص السبت 18 مايو 2024

رفح

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غزة- (د ب أ)

أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، الإجهاز على 15 جنديًا إسرائيليًا شرق رفح جنوب غزة .

وقالت "القسام"، في منشور أوردته وكالة الصحافة الفلسطينية ( صفا) على منصة "إكس" اليوم:"تمكن مجاهدونا من الإجهاز على 15 جنديًا صهيونيًا بعد اقتحام مجموعة قسامية لمنزل تحصن فيه عدد كبير من الجنود واشتبكوا معهم من مسافة الصفر وبعدها فجر مجاهدونا عبوة مضادة للأفراد في منطقة حي التنور شرق مدينة رفح جنوب القطاع".

وأشارت إلى "استهداف دبابة صهيونية من نوع "ميركافا 4" بقذيفة "الياسين 105" في نفس المنطقة.

وبدأ الجيش الإسرائيلي عملية في شرق مدينة رفح، يوم الإثنين قبل الماضي، وسط تحذيرات إقليمية ودولية من تداعيات شن عملية عسكرية في المدينة التي يوجد بها قرابة 5 ,1 مليون فلسطيني نزحوا من أنحاء القطاع جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية.


رفح غزة حركة حماس الاحتلال الإسرائيلي
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