زلزال المغرب.. صور تظهر حجم الدمار في مدينة مراكش التاريخية

الرباط - (بي بي سي)

تسبب الزلزال الذي ضرب المغرب في تدمير مساحات واسعة من المركز التاريخي لمدينة مراكش، وأودى بحياة أكثر من 1000 شخص.

واضطر العديد من السكان والسياح إلى قضاء الليل في الخارج، خوفا من حدوث هزة ارتدادية تؤدي إلى تفاقم الوضع في المدينة.

تضررت أجزاء من قصبة - تاوريرت - التاريخية في مدينة ورزازات بسبب الهزة الأرضية التي ضربت المغرب، وأوقعت حتى الساعة، آلاف الضحايا بين موتى ومصابين.

وبحسب الإعلام المحلي فقد أظهرت بعض الصور شقوقا وحطاما في الأزقة العتيقة المجاورة لقصبة تاوريرت، وكذلك أظهرت شقوقا على مستوى البنايات الرئيسية للقصبة.

أما قصبة "ابن حدو" الشهيرة التي تبعد 30 كم عن ورزازات، وبحسب مصدر محلي فقد نجت من أي أضرار مادية أو بشرية، باستثناء بعض الشقوق الطفيفة التي يمكن ترميمها بسهولة.

فرق الإنقاذ تواصل البحث عن ناجين

تواصل فرق الإنقاذ في المغرب جهودها الحثيثة في البحث عن الناجين بين أنقاض الأبنية المتهدمة نتيجة كارثة الزلزال الذي ضرب البلاد.

ووصل عدد القتلى حتى اللحظة إلى 1037 شخصا، وهذا الرقم قد يترفع في الساعات المقبلة إذ لا يزال العديد من الأسر تحت الأنقاض.

وتضررت مناطق عديدة نتيجة الزلزال المدمر لكن مراكش هي المدينة الأكثر تضررا.

ويصعب الوصول إلى المناطق الجبلية بسبب الانهيارات الصخرية التي أغلقت الطرق. وانقطعت شبكة الكهرباء والهاتف بشكل كامل.

وفتحت عناصر القوات المسلحة الطرق، لتسهيل مرور سيارات الإسعاف، وسيارات نقل الموتى.