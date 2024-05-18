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فيضانات تجتاح ولاية سارلاند الألمانية بعد هطول أمطار غزيرة

10:50 ص السبت 18 مايو 2024

فيضانات

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ترير، ألمانيا- (د ب أ)

تسببت أمطار غزيرة في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية في ولاية سارلاند الواقعة غربي ألمانيا اليوم الجمعة.

وتعين إخلاء المباني في عاصمة الولاية ساربروكن وبلديات أخرى بسبب ارتفاع منسوب المياه.

وأشارت وزارة الداخلية بالولاية إلى وجود "فيضانات واسعة النطاق" تتركز في الجزء الجنوبي الشرقي من الولاية.

وقال متحدث باسم الوزارة مساء اليوم الجمعة إن منطقة نيونكيرشن ومنطقة ساربفالز والرابطة الإقليمية في ساربروكن تضررت بشكل خاص. ولم ترد أنباء على الفور عن سقوط أي ضحايا.

وبخلاف ساربروكن ونيونكيرشن، كان الوضع متوترا في إيبلبورن وسانت فيندل وسارلويس وميرزيج، ففي بعض الأماكن، اضطر السكان إلى الخروج من شققهم في الشوارع المعزولة. كما تضررت بعض دور رعاية المسنين.

وقال المتحدث باسم الوزارة إنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات حتى الآن.

ويبحث المسؤولون طلب المساعدة من ولايات فيدرالية مجاورة.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية من هطول أمطار غزيرة متواصلة خلال الساعات الأولى من صباح غد السبت، خاصة في المناطق الواقعة غرب نهر الراين. ومن المتوقع بعد ذلك أن تنحسر الأمطار ببطء.


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