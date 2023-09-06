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BBC

ترامب يخسر حكماً مهماً قبل النظر في قضية التشهير الخاصة به

09:11 م الأربعاء 06 سبتمبر 2023

دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق

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وكالات

قال قاض اتحادي، اليوم الأربعاء، إن المحاكمة الثانية في قضية التشهير التي رفعتها الكاتبة إي. جين كارول على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ستقتصر على تحديد حجم التعويضات فحسب، في ما يعد هزيمة للرئيس الأميركي السابق.

اتهمت كارول ترامب بالتشهير بها عندما أنكر عام 2019 اغتصابها في غرفة تبديل الملابس بمتجر كبير في مانهاتن في منتصف التسعينيات.

وقال لويس كابلان، قاضي المحكمة الجزئية الأميركية في مانهاتن، إن حكم هيئة المحلفين الذي صدر في مايو بمنح كارول تعويضا قدره خمسة ملايين دولار بعد تشهير ترامب بها في 2022 ، أثبت أن ترامب أدلى بتصريحاته في 2019 مع "إصرار فعلي"، ولم يتبق إلا مسألة تحديد حجم التعويضات التي سيدفعها.

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ترامب يخسر حكما قضية التشهير الكاتبة إي. جين كارول الرئيس الأمريكي السابق

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