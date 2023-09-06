بوتين وولي العهد السعودي يستعرضان جهود ضمان استقرار أسواق الطاقة

وكالات

أجرى محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي اتصالاً هاتفياً بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتم خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وفرص تطويرها في مختلف المجالات.

كما تم بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، من بينها قمة مجموعة دول "بريكس" التي عقدت مؤخراً، وحرص المملكة على بناء شراكات اقتصادية وتطلعها للتعاون مع دول "بريكس".

كما جرى التأكيد على مواصلة الجهود لاستقرار أسواق الطاقة العالمية.