"سي إن إن": البيت الأبيض سيدعم خطة التمويل المؤقتة التي أقرها مجلس النواب
وكالات
قال مصدر مسؤول في البيت الأبيض، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، ستدعم مشروع القانون المؤقت لتمويل الحكومة الذي أقره مجلس النواب مساء السبت بأغلبية كبيرة.
وأكد المصدر في تصريحات لشبكة "سي إن إن" إن القانون يحافظ على بقاء الحكومة مفتوحة ويتضمن الإغاثة في حالات الكوارث وتفويض إدارة الطيران الفيدرالية؛ ولا يتضمن مشروع القانون تخفيضات حادة في البرامج الحكومية في الإصدارات السابقة من مشاريع قوانين مجلس النواب.
وأقر مجلس النواب الأمريكي، مساء السبت، في اجتماع طارئ لخه، خطة تمويل مؤقتة، ما يسمح بتجنب الإغلاق الحكومي.
ومرر مجلس النواب الأمريكي، مشروعًا مؤقتًا للموازنة لمدة 45 يومًا لتجاوز الإغلاق الحكومي.
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