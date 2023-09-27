السفير المصري يعود إلى تركيا بعد نحو 10 أعوام

أنقرة- (د ب أ)

عاد السفير المصري إلى تركيا بعد 10 أعوام من القطيعة، حيث تسلم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء، أوراق اعتماد عمرو الحمامي السفير المصري الجديد لدى أنقرة.

وذكرت وكالة الأناضول، مساء اليوم الأربعاء، أن الرئيس أردوغان استقبل عمرو الحمامي في المجمع الرئاسي التركي بالعاصمة أنقرة، في وقت حرص الرئيس على التقاط الصور التذكارية مع السفير المصري وأسرته وبعض أعضاء السفارة أيضا.

وبعد نحو 10 أعوام من تدهور العلاقات بين أنقرة والقاهرة، أعلن البلدان إعادة العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى السفراء، وذلك بعد سلسلة من خطوات التقارب بينهما، حيث أكدت وزارتا الخارجية في كل من البلدين في بيانين منفصلين "رفع علاقاتهما الدبلوماسية لمستوى السفراء".

وعلى صعيد آخر، تسلم أردوغان، أوراق اعتماد السفير السعودي الجديد في أنقرة، فهد بن أسعد أبو النصر، خلال استقباله في المجمع الرئاسي التركي بالعاصمة التركية أنقرة، والتقط أردوغان صورا تذكارية مع السفير السعودي وأسرته وبعض أعضاء السفارة.

كما تسلم أردوغان، أوراق اعتماد السفيرين النرويجي أندرياس جاردر، والفرنسية إيزابيل دومون، والتقط أردوغان صورا تذكارية مع السفيرين الجديدين وأسرتيهما كل على حدة، بحسب ما نشرته الرئاسة التركية.