استشهاد وإصابة 32 مواطنًا خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين

وكالات

استشهد مواطنان وأصيب 30 آخرون، خلال اقتحام قوات معززة من الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جنين، أعقبها اشتباكات مسلحة مساء الثلاثاء.

وأعلنت وزارة الصحة، عن وصول شهيدين ونحو 30 إصابة بجروح مختلفة برصاص الاحتلال إلى مستشفى جنين الحكومي، ومستشفى ابن سينا التخصصي.

وجاء في التفاصيل، أن اشتباكات مسلحة اندلعت عقب اكتشاف قوة خاصة من الاحتلال حاولت التسلل داخل المخيم، فيما دفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية كبيرة للمخيم.

وذكر شهود عيان، أن المقاومة استهدفت القوات والآليات المتوغلة بالأكواع محلية وعبوات ناسفة محلية الصنع والرصاص، وتم تفعيل صافرات الإنذار في أعقاب اقتحام الاحتلال للمخيم.

واعترف جيش الاحتلال بانفجار عبوة ناسفة بمركبة مصفحة في مخيم جنين، مدعيا عدم وجود إصابات في صفوف قواته وأنه تم سحبها من المكان.

وأشاروا إلى أن قوات الاحتلال أطلقت صاروخا موجها نحو منزل الأسير المحرر والمطارد محمد أبو البهاء أحد قادة المقاومة بجنين، إذ تستمر في حصاره حتى الآن.

وأكدت مصادر محلية، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم وحاصرت منزلين، وقصفتهما بعدة صواريخ، ومنعت مركبات الإسعاف والطواقم الطبية من الوصول للمصابين.

وتخلل اقتحام الاحتلال قصف جوي باستخدام طائرة مسيرة، استهدفت مجموعة من المقاومين، وذلك ما أقر به جيش الاحتلال.

في السياق، قال مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو في بيان، إن "نتنياهو على اطّلاع بانتظام على الأحداث الأمنية في جنين، وعلى حدود قطاع غزة".

وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن جيش الاحتلال اعتقل "مطلوبين" من مخيم جنين.