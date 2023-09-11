إعلان

BBC

عشرات القتلى وفيضانات وسيول.. العاصفة دانيال تضرب ليبيا وتتجه إلى مصر (فيديو)

01:38 م الإثنين 11 سبتمبر 2023

العاصفة دانيال

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

وكالات

ضربت العاصفة دانيال القادمة من اليونان عبر البحر المتوسط، عدة مدن ليبية، وتسببت في هطول الأمطار غزيرة أدت إلى سيول وفيضانات في عدة مناطق، ما دفع السلطات إلى إعلانها "مناطق منكوبة".

وأصدرت السلطات الليبية قرارًا باعتبار جميع البلديات التي تعرضت للفيضانات والسيول "مناطق منكوبة"، موجهة كافة الجهات العامة المختصة باتخاذ التدابير العاجلة والاستثنائية لمواجهة أضرار الفيضانات والسيول.

واندفعت المياه بقوة في مجرى وادي درنة، الذي يصب في مياه البحر المتوسط، فيما أكدت مصادر محلية عدم تضرر السدين الرئيسيين الذين يحميان المدينة من السيول.

وارتفعت حصيلة قتلى العاصفة دانيال التي تجتاح مدن شرق ليبيا إلى 25 شخصًا على الأقل، حسبما أفادت وكالة رويترز للأنباء.

واجتاحت العاصفة المتوسطية "دانيال" عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج، بالإضافة إلى سوسة ودرنة، واقتلعت الأشجار وتسببت في أضرارًا هائلة لم يتم إحصائها بعد.

وأعلنت السلطات شرق ليبيا عن حالة الطوارئ القصوى، يوم السبت الماضي، وعلقت الدراسة في جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة، وأغلقت المحال التجارية وحظر التجوال، تحسبًا لأي تأثيرات للعاصفة دانيال.

وأفادت الهيئة العامة للأرصاد الجوية الليبية، اليوم الاثنين، أن تأثير العاصفة تراجع، موضحة أنها في طور الانتقال إلى الغرب المصري بعد أن فقدت معظم قوتها، متوقعًا تأثيرات أقل لها عندما تصل إلى مصر.

وأُصدرت السلطات في ليبيا، التوجيهات للشركة العامة للكهرباء لتجهيز معداتها وآلياتها والتعامل مع تداعيات تقلبات الطقس والتخفيف من معاناة المواطنين في المناطق المنكوبة، وتوجيهات أخرى لجميع الوزارات والهيئات وفرق الإنقاذ والمستشفيات لمتابعة الوضع بشكل دقيق.

وتتجه العاصفة دانيال حاليًا إلى الحدود المصرية قادمة من ليبيا، ومن المتوقع لها أن يصل تأثيرها إلى غرب البلاد وتتأثر بها مدن السلوم وسيوة ومطروح وتصل مساءا إلى الإسكندرية.

بدورها، أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا لمتابعة حالة العاصفة دانيال قبل وصولها إلى مصر، موضحة أن القنوات المختلفة لصور الأقمار الصناعية تشير إلى شكل العاصفة على الحدود المصرية بكامل تفاصيل طبقات السحب المختلفة والأتربة المصاحبة لها.

وجاء في بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية: "تؤثر العاصفة على أقصى غرب البلاد ولكن في هيئة منخفض متعمق يصاحبه نشاط رياح مثير للرمال والأتربة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد كما يصاحبها سقوط الأمطار على السلوم ومطروح وسيوة وتمتد إلى الإسكندرية".

يشار إلى أن العاصفة فقدت معظم قوتها بعد وصولها لليابسة في ليبيا ولذلك يكون تأثيرها مختلف تمامًا على مصر.

سوق مصراوى

العاصفة دانيال ليبيا اليونان الأمطار غزيرة

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
في قطار مصفح.. أنباء عن زيارة الزعيم الكوري الشمالي إلى روسيا
محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

عاجل الآن| العاصفة دانيال تصل الإسكندرية.. وتخفي البحر بسبب انعدام الرؤية