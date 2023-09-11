عشرات القتلى وفيضانات وسيول.. العاصفة دانيال تضرب ليبيا وتتجه إلى مصر (فيديو)

وكالات

ضربت العاصفة دانيال القادمة من اليونان عبر البحر المتوسط، عدة مدن ليبية، وتسببت في هطول الأمطار غزيرة أدت إلى سيول وفيضانات في عدة مناطق، ما دفع السلطات إلى إعلانها "مناطق منكوبة".

وأصدرت السلطات الليبية قرارًا باعتبار جميع البلديات التي تعرضت للفيضانات والسيول "مناطق منكوبة"، موجهة كافة الجهات العامة المختصة باتخاذ التدابير العاجلة والاستثنائية لمواجهة أضرار الفيضانات والسيول.

واندفعت المياه بقوة في مجرى وادي درنة، الذي يصب في مياه البحر المتوسط، فيما أكدت مصادر محلية عدم تضرر السدين الرئيسيين الذين يحميان المدينة من السيول.

الوضع كارثي ومأساوي في مدن الشرق الليبي بسبب إعصار دانيال الذي تتعرض له ليبيا منذ امس. وهذه المشاهدة للفيضانات التي تضرب مدينة سوسة. وهناك تحذيرات جويه عن توجه الاعصار نحو مصر.

🙏🇱🇾#اغيثوا_ليبيا #اعصار_دانيال #انقذوا_الشرق_الليبي #بنغازي #صباح_الخير#سوسة #البيضاء pic.twitter.com/6y6tKBUVd2 — Trendz @ ترندز (@TrendzAt) September 11, 2023

وارتفعت حصيلة قتلى العاصفة دانيال التي تجتاح مدن شرق ليبيا إلى 25 شخصًا على الأقل، حسبما أفادت وكالة رويترز للأنباء.

واجتاحت العاصفة المتوسطية "دانيال" عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج، بالإضافة إلى سوسة ودرنة، واقتلعت الأشجار وتسببت في أضرارًا هائلة لم يتم إحصائها بعد.

"ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين "

كوارث متاالية تنادينا لنكثف زراعة الغرس ونكثر العمل ونقف على باب الله متضرعين مستغفرين

عونك يارب

لطفك يارب

بالمغرب وأهلها

بليبيا وأهلها

لطفك يالطيف

#ليبيا

#اعصار_دانيال pic.twitter.com/a7klqSuhVi — جميلة (@jm_l10) September 11, 2023

وأعلنت السلطات شرق ليبيا عن حالة الطوارئ القصوى، يوم السبت الماضي، وعلقت الدراسة في جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة، وأغلقت المحال التجارية وحظر التجوال، تحسبًا لأي تأثيرات للعاصفة دانيال.

وأفادت الهيئة العامة للأرصاد الجوية الليبية، اليوم الاثنين، أن تأثير العاصفة تراجع، موضحة أنها في طور الانتقال إلى الغرب المصري بعد أن فقدت معظم قوتها، متوقعًا تأثيرات أقل لها عندما تصل إلى مصر.

الصور والمشاهد مؤلمة ويعتصر لها القلب، الكثير من الضحايا، ودمار الكثير من القرى وانهيار المنازل وتشريد الأسر فيها، مأساة كبيرة هناك ، رحماك يارب ولطفك وعونك وكرمك بأهلنا الطيبين فيها، اللهم احفظهم وفرج كربهم 🤲🏻 #ليبيا #إعصار_دانيال pic.twitter.com/4Bp9qEbTdv — فارس عوض (@farisf9) September 11, 2023

وأُصدرت السلطات في ليبيا، التوجيهات للشركة العامة للكهرباء لتجهيز معداتها وآلياتها والتعامل مع تداعيات تقلبات الطقس والتخفيف من معاناة المواطنين في المناطق المنكوبة، وتوجيهات أخرى لجميع الوزارات والهيئات وفرق الإنقاذ والمستشفيات لمتابعة الوضع بشكل دقيق.

لا ننسَى الدُّعاء لإخوانِنا في #ليبيا 💔

اللهم كن لإخواننا عوناً ونصِيرا واحفظهُم🤲



ليبيا الان تتعرض لكوارث طبيعية اللّٰه المستعان ، تغرق بالفيضانات ، وتتعرض لإعصار دانيال ، وصواعق رعدية ، ورياح قوية جدا 💔💔#إعصار_دانيال pic.twitter.com/C4wQuNHxNo — fατɪмα 💚🇩🇿 (@timaroza) September 11, 2023

وتتجه العاصفة دانيال حاليًا إلى الحدود المصرية قادمة من ليبيا، ومن المتوقع لها أن يصل تأثيرها إلى غرب البلاد وتتأثر بها مدن السلوم وسيوة ومطروح وتصل مساءا إلى الإسكندرية.

بدورها، أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا لمتابعة حالة العاصفة دانيال قبل وصولها إلى مصر، موضحة أن القنوات المختلفة لصور الأقمار الصناعية تشير إلى شكل العاصفة على الحدود المصرية بكامل تفاصيل طبقات السحب المختلفة والأتربة المصاحبة لها.

وجاء في بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية: "تؤثر العاصفة على أقصى غرب البلاد ولكن في هيئة منخفض متعمق يصاحبه نشاط رياح مثير للرمال والأتربة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد كما يصاحبها سقوط الأمطار على السلوم ومطروح وسيوة وتمتد إلى الإسكندرية".

يشار إلى أن العاصفة فقدت معظم قوتها بعد وصولها لليابسة في ليبيا ولذلك يكون تأثيرها مختلف تمامًا على مصر.