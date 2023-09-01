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BBC

مقتل 18 جنديا من الجيش السوري بعد اشتباكات مع "النصرة"

03:18 م الجمعة 01 سبتمبر 2023

اشتباكات ريف اللاذقية

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وكالات

ارتفع عدد قتلى الجيش السوري في اشتباكات ريف اللاذقية إلى 18 قتيلًا وفقا لما أعلنته العربية في نبأ عاجل لها.

وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الجمعة في وقت سابق، بمقتل 5 على الأقل من قوات النظام في اشتباكات مع هيئة تحرير الشام بريف اللاذقية.

وذكر المرصد، أن فصيلا تابعا لهيئة تحرير الشام، شن هجوما على مواقع لقوات النظام بمنطقة جبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي.

وأضاف، أن اشتباكات عنيفة بالأسلحة المتوسطة والثقيلة اندلعت بين الطرفين تزامنا مع قصف بري متبادل.

يشار إلى أن مثل هذه الاشتباكات تتجدد بين الحين والآخر في بعض مناطق سوريا، إثر انتشار بعض الفلول لهيئة تحرير الشام.

إلا أن مقرها الرئيسي يقبع في محافظة إدلب شمال البلاد، وقد ذكرت وزارة الدفاع السورية، قبل أيام، أن قواتها قتلت "أعدادا كبيرة" من المسلحين بينهم قياديون في ضربات جوية وصاروخية بالتعاون مع روسيا، استهدفت مقرات الجماعات المسلحة في ريف المدينة.

كما أضافت الوزارة، في بيان أن الضربات جاءت ردا على الهجمات التي نفذتها التنظيمات المسلحة مؤخرا على المواقع والنقاط العسكرية للقوات السورية العاملة في ريفي حماة وإدلب.

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