وسائل إعلام لبنانية: غياب الدوريات الإسرائيلية على الحدود الجنوبية

بيروت - ( د ب أ )

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأربعاء، بغياب الدوريات الإسرائيلية المعتادة يوميا على الطريق العسكري المحاذي للجدار العازل في جنوب لبنان .

وذكر موقع "النشرة" اللبناني أنه "في الوقت الذي أعلنت فيه القوات الإسرائيلية رفع حالة التأهب على طول حدودها الشمالية مع لبنان، لوحظ صباح اليوم غياب الدوريات الإسرائيلية المعتادة يوميا على الطريق العسكري المحاذي للجدار العازل، ما بين تلال العديسة وتلة الخزانات في القطاع الشرقي، من جنوب لبنان وصولا حتى بوابة فاطمة خراج بلدة كفركلا قضاء مرجعيون".

ووفق الموقع ، "اقتصرت حركة الإسرائيليين على تفقد أجهزة المراقبة والتجسس المثبتة في الجزء العلوي من هذا الجدار، وتأمين ذلك مع أعمال مراقبة من الإسرائيليين للسياج الحدودي، ما بين المطلة وسهل مرجعيون، وصولا حتى جسر الخرار وتلة الشعيري خراج بلدة الخيام قضاء مرجعيون".

وأشار الموقع إلى "تسجيل دوريات مكثفة للجيش الإسرائيلي على الطرقات العسكرية في البساتين المحيطة بالمطلة، مع حالة تأهب في المواقع المتاخمة للحدود اللبنانية الفلسطينية".