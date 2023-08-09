روسيا: إحباط هجوم أوكراني بمسيّرات في موسكو

موسكو - (د ب أ)



أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية أحبطت محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة في ضواحي موسكو.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن وزارة الدفاع الروسية قولها في بيان لها، إنه قد تم تدمير الطائرتين المسيرتين بواسطة منظومات الدفاع الجوي، ولم يكن هناك أي أضرار أو ضحايا.

وجاء في البيان: " تم منع محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي الليلة، باستخدام طائرات مسيرة فوق إقليم موسكو. وتم تدمير اثنتين من الطائرات المسيرة باستخدام وسائل الدفاع الجوي. ولم تقع أي أضرار أو ضحايا".