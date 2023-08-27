شكري يؤكد لوزير خارجية بنين ضرورة عدم التدخل بالشؤون الداخلية في النيجر

وكالات:

أكد السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أن سامح شكري وزير الخارجية تلقى اتصالاً هاتفياً اليوم الأحد من وزير خارجية بنين باكاري أجادي أوشلجون.

وأشار المتحدث باسم الخارجية، إلى أن وزير خارجية بنين حرص على التشاور مع الوزير سامح شكري بشأن تطورات الأزمة في النيجر وتداعيتها على المنطقة.

واستعرض وزير خارجية بنين جهود بلاده والخطوات التي يتخذها تجمع الإيكواس للخروج من الأزمة، لافتًا إلى أن منطقة غرب أفريقيا تشهد سيولة في الأوضاع الأمنية وتعتبر موطئ قدم للجماعات الإرهابية وبالتالي فإن بلاده لديها شواغل من التداعيات السلبية للوضع في النيجر على المنطقة.

ومن جانبه، أشار الوزير شكري إلى أهمية حل الأزمة بالطرق الدبلوماسية وبحث كافة السبل للدفع بتسوية سلمية تحفظ أمن واستقرار واستقلال النيجر وعدم التدخل في شئونها الداخلية.

وأضاف شكري أن مصر تدعم كافة مساعي الوساطة الهادفة للخروج من الأزمة، وتدعو مختلف الأطراف ذات الصلة للانخراط بجدية للتوصل لحل سياسي.

ونوه بضرورة التعامل بمسئولية وبمقاربة شاملة مع الأزمة الراهنة وتبعاتها الإنسانية، وبحث سبل تسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية للتخفيف من تداعيات الأزمة على الشعب النيجري مما يحول دون تفاقم الأزمة الإنسانية هناك.

وأضاف السفير أحمد أبو زيد، أن الوزيرين تناولا خلال الاتصال أيضاً مسار العلاقات الثنائية. وأكدا أهمية العمل سويًا للحفاظ على الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات بين البلدين، وأهمية استمرار التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا على الصعيدين الإقليمي والدولي.