القوات البحرية الأمريكية تعلن مقتل 3 عسكريين في تحطم مروحية.

وكالات

قتل 3 عناصر من قوات المشاة الأمريكية في تحطم طائرة عسكرية في أستراليا خلال مهمة تدريبية، اليوم الأحد، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وقالت القوة البحرية الأمريكية في بيان يوم الأحد، إنه من بين 23 من مشاة البحرية الذين كانوا على متن الطائرة (MV-22B Osprey)، لقى 3 حتفهم بينما تم نقل خمسة آخرين إلى مستشفى رويال داروين في حالة خطيرة.

وذكرت تقارير إعلامية محلية اليوم الأحد أن طائرة مروحية أمريكية عسكرية تحطمت قبالة الساحل الشمالي لاستراليا.

كما قال المتحدث" التقارير الأولية تشير إلى أن الحادث شمل أفرادًا من وزارة الدفاع الأمريكية ولم يشمل أفرادا من قوات الدفاع الاسترالية". وأوضح "في هذه المرحلة المبكرة الحاسمة، تركيزنا منصب على التعامل مع الحادث وضمان سلامة من كانوا على متن الطائرة".