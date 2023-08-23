مسؤول تركي يلمح إلى احتمالية نجاح صفقة الحبوب الأوكرانية
إسطنبول - (د ب أ)
صرح مصدر دبلوماسي في أنقرة، لوكالة تاس الروسية للأنباء، بأن نتائج المحادثات المرتقبة لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان في كييف وموسكو بشأن صفقة الحبوب قد تشكل أساسا لاستئناف صفقة ممر الحبوب في البحر الأسود.
ومن المقرر أن يزور وزير الخارجية التركي كييف في 25 أغسطس الجاري، ثم سيتوجه لزيارة موسكو؛ لكن لم يتم الكشف عن مواعيد زيارته، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.
وذكرت قناة "إن تي في" التلفزيونية، أمس الثلاثاء، نقلا عن مصادر في الرئاسة التركية، أن اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان قد يعقد في روسيا في سبتمبر المقبل.
وأكد المصدر أن محادثات بين وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في كييف وموسكو ستشكل الأساس للتوصل إلى اتفاق بشأن استئناف صفقة الحبوب، والتي قد يتم الانتهاء منها في اجتماع أردوغان و بوتين، مضيفً أن نجاح الوساطة التركية في مفاوضات اتفاقية الحبوب السابقة مع الأمم المتحدة والغرب هي الدليل على احتمالية نجاح المفاوضات الحالية.
وقال المصدر إن أنقرة تعتقد أنه من الضروري استئناف صفقة ممر الحبوب بصيغتها السابقة، مع الأخذ في الاعتبار مطالب الجانب الروسي.
وأضاف المصدر أنه من المستحيل القيام بذلك بدون مشاركة روسيا، وأنه يمكن إعادتها إلى الصفقة إذا تم الوفاء بشروطها بشأن الصادرات الزراعية.
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