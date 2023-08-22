السلطات اليونانية تقرر إخلاء منطقة في أثينا بسبب اتساع الحرائق

وكالات

قررت السلطات اليونانية اليوم الثلاثاء، تقرر إخلاء منطقة في محيط أثينا بسبب اتساع الحرائق.

وكشفت السلطات اليونانية، اليوم، اكتشاف 18 جثة متفحمة في قرية نائية شمال البلاد، حيث تستعر حرائق الغابات منذ أيام.

وذكرت صحيفة "إيكا ثيمينيري" اليونانية أن الجثث التي عثر عليها جنوب قرية أفانتاس، في الجزء الجنوبي من وحدة إيفروس الإقليمية، يعتقد أنها لمهاجرين، حيث تعد منطقة إيفروس الأوسع طريقًا شائعًا للمهاجرين العابرين من تركيا.

وقالت خدمة الإطفاء إنها تحقق فيما إذا كانت الرفات لمهاجرين.

وقال المتحدث بإسم هيئة الإطفاء اليونانية يانيس أرتوبيوس: "نظرا لعدم وجود تقارير عن اختفاء أو فقدان سكان من المناطق المحيطة، يتم التحقيق في احتمال أن يكون هؤلاء أشخاصا دخلوا البلاد بشكل غير قانوني".

وأضاف أنه "منذ أمس، تم إرسال 112 إنذارا لإخلاء المنطقة الأوسع"، مشيرا إلى أن مثل هذه الرسائل يتم إرسالها أيضا إلى الهواتف المحمولة من الشبكات الأجنبية الموجودة في المنطقة.

وقد أرسلت الشرطة اليونانية بالفعل فريقها لتحديد هوية ضحايا الكارثة إلى المنطقة.

وقال مسؤول بالشرطة اليونانية إنه تم العثور يوم الاثنين على جثة محترقة لرجل آخر يعتقد أنه مهاجر في المنطقة.

ويكافح رجال الإطفاء أيضًا الحرائق بالقرب من أثينا.

وفي مدينة ألكسندروبولي الساحلية، غير البعيدة عن أفانتاس، أجبرت حرائق الغابات على إجلاء العشرات من المرضى في المستشفيات، بما في ذلك الأطفال حديثي الولادة.