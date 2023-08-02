الأردن تعلن القبض على إسرائيلي حاول العبور بطريقة غير مشروعة
عمان - ( د ب أ )
صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، بأن المنطقة العسكرية الجنوبية أحبطت أمس الثلاثاء، على إحدى واجهاتها محاولة تسلل شخص إسرائيلي الجنسية من الطرف الآخر إلى داخل الأراضي الأردنية بطريقة غير مشروعة.
ونقلت قناة "المملكة" الأردنية اليوم الأربعاء عن المصدر قوله إن "قوات حرس الحدود قامت بتطبيق قواعد الاشتباك وتم إلقاء القبض عليه، وتحويله إلى الجهات المختصة".
وشدد المصدر أن "القوات المسلحة حازمة في التعامل بكل قوة لحماية الحدود ومنع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب، وستقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني".
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