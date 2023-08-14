الخارجية الإيرانية: رئيسي يعتزم زيارة السعودية

(وكالات)

قالت وزارة الخارجية الإيرانية، الاثنين، إن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، "وجه دعوة رسمية إلى الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي لزيارة الرياض، وأوضحت أنه "لم يتم تحديد موعد الزيارة بعد"، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفي، الاثنين، إنه "من المحتمل أن يقوم الرئيس الإيراني بزيارة السعودية، بعدما تلقى دعوة رسمية من العاهل السعودي، إلا أنه لم يتم تحديد موعد هذه الزيارة"، بحسب (إرنا).

وأضاف المتحدث أن "العلاقات بين السعودية وإيران تتقدم خطوة بخطوة، وأنه سيجري التخطيط لهذه الزيارة في الوقت المناسب، في إطار الإرادة السياسية للبلدين".

وأكد ناصر كنعاني، أن وزير خارجية إيران، حسين أمير عبداللهيان، "سيقوم بزيارة للسعودية قريبا"، موضحا أن جدول أعماله خلال تلك الزيارة، "يشمل مناقشة موضوعات مختلفة، وقضايا إقليمية ودولية واقتصادية"، حسبما نقلت عنه (إرنا).

واتفقت المملكة العربية السعودية وإيران برعاية بكين، على استئناف العلاقات الثنائية، في مارس الماضي وإعادة فتح السفارتين والبعثات الدبلوماسية خلال مدة أقصاها شهران، بحسب ما نقلته حينها وسائل إعلام سعودية وإيرانية رسمية.