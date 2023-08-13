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BBC

حريق هائل في مستودع للأسمدة في موسكو (فيديو)

01:19 م الأحد 13 أغسطس 2023

حريق مستودع للأسمدة في موسكو

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وكالات

اندلع حريق كبير اليوم الأحد في مستودع للأسمدة في العاصمة الروسية موسكو، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "إكس" مقاطع فيديو تظهر تصاعد أعمدة الدخان من مستودع الأسمدة.

ولم يعرف بعد سبب الحريق.

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حريق مستودع للأسمدة موسكو مواقع التواصل الاجتماعي

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