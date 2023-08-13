حريق هائل في مستودع للأسمدة في موسكو (فيديو)
وكالات
اندلع حريق كبير اليوم الأحد في مستودع للأسمدة في العاصمة الروسية موسكو، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.
🔥There is a large-scale fire near Moscow again, Russian media report.— Toronto Television / Телебачення Торонто (@tvtoront) August 13, 2023
Previously, the fire occurred after an explosion at the fertilizer warehouse, which is located between the gas station and the TEMP engineering and scientific center.
The area of the fire is 2000 m². pic.twitter.com/xHPR8lETw2
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "إكس" مقاطع فيديو تظهر تصاعد أعمدة الدخان من مستودع الأسمدة.
ولم يعرف بعد سبب الحريق.
🔥 Russia: Large fire in Ramenskoye, suburb of southeast Moscow. Eyewitnesses reported hearing a popping sound preceding the fire. Allegedly a fertilizer warehouse. pic.twitter.com/ueXxiYHdAl— Igor Sushko (@igorsushko) August 13, 2023
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