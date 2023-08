حريق هائل في مستودع للأسمدة في موسكو (فيديو)

وكالات

اندلع حريق كبير اليوم الأحد في مستودع للأسمدة في العاصمة الروسية موسكو، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

🔥There is a large-scale fire near Moscow again, Russian media report.



Previously, the fire occurred after an explosion at the fertilizer warehouse, which is located between the gas station and the TEMP engineering and scientific center.



The area of ​​the fire is 2000 m². pic.twitter.com/xHPR8lETw2