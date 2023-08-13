أوكرانيا تجدد دعوتها إلى ألمانيا لتوريد صواريخ جوالة من طراز "توروس"

برلين - (د ب أ)

واصلت أوكرانيا ضغطها على الحكومة الألمانية من أجل توريد صواريخ جوالة من طراز "توروس" لكييف من أجل الدفاع عن نفسها في مواجهة روسيا.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد إن أوكرانيا بحاجة لهذه الصواريخ "كي تنقذ حياة عدد أكبر من الجنود والمدنيين الأوكرانيين وللإسراع من تحرير مناطقها".

وتابع الوزير الأوكراني: "الصيغة بسيطة: مدى أطول للصواريخ يعني مدة أقصر للحرب"، وأوضح أنه من خلال هذا السلاح سيمكن لأوكرانيا "الوصول لقوات الاحتلال الروسية على الأراضي الأوكرانية بعيدا عن الجبهة الأمامية والتسبب في إزعاج خدماتها اللوجستية وتدمير مراكز القيادة ومستودعات الذخيرة".

وكان قد ازداد الضغط على المستشار أيضا مؤخرا في هذا الشأن. ودعا ساسة من أحزاب حكومية ومن المعارضة لتوريد نظام الأسلحة المناسب لتدمير المخابئ ومراكز القيادة المحمية على مسافة تصل إلى 500 كيلومتر، للقوات المسلحة الأوكرانية.

ويرى مؤيدو ذلك أن هذا الأمر سيمثل خطوة واضحة نحو الأمام من أجل تعزيز القدرة الدفاعية لأوكرانيا.

وكان وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس صرح مطلع الشهر الجاري بأن توقيت اتخاذ قرار بهذا الشأن لم يحن بعد.

وتعهد وزير الخارجية الأوكراني في تصريحاته التي تم نشرها اليوم مجددا باستخدام هذه الصواريخ داخل الحدود الأوكرانية فقط، وأكد أن أية مخاوف من احتمالية أن تستخدم أوكرانيا صواريخ "توروس" ضد أهداف على الأراضي الروسية بأنها "غير مبررة".