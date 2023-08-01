هجوم مسلح على قنصلية السويد في تركيا
وكالات
قالت وسائل إعلام تركية، إن هجوما مسلحا وقع، يوم الثلاثاء، على القنصلية السويدية في إزمير، وأن موظفة أصيبت بجروح خطيرة.
وأوضح مكتب حاكم إزمير، في بيان أن الشرطة ألقت القبض على المهاجم، وهو مواطن تركي مسجل في إقليم أغري بشرق البلاد.
وبحسب إعلام تركي، نقلت المرأة التي تعرضت للهجوم أمام مبنى القنصلية الفخرية السويدية في إزمير إلى المستشفى.
وأفادت رويترز، نقلا عن مكتب المسؤول التركي بأن الشرطة تحقق في الحادث.
ولم يكشف على الفور عن دوافع إطلاق النار، كما لم يصدر بعد أي بيان عن السفارة السويدية.
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