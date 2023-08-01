إعلان

BBC

هجوم مسلح على قنصلية السويد في تركيا

09:07 م الثلاثاء 01 أغسطس 2023

قنصلية السويد في تركيا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

وكالات

قالت وسائل إعلام تركية، إن هجوما مسلحا وقع، يوم الثلاثاء، على القنصلية السويدية في إزمير، وأن موظفة أصيبت بجروح خطيرة.

وأوضح مكتب حاكم إزمير، في بيان أن الشرطة ألقت القبض على المهاجم، وهو مواطن تركي مسجل في إقليم أغري بشرق البلاد.

وبحسب إعلام تركي، نقلت المرأة التي تعرضت للهجوم أمام مبنى القنصلية الفخرية السويدية في إزمير إلى المستشفى.

وأفادت رويترز، نقلا عن مكتب المسؤول التركي بأن الشرطة تحقق في الحادث.

ولم يكشف على الفور عن دوافع إطلاق النار، كما لم يصدر بعد أي بيان عن السفارة السويدية.

سوق مصراوى

قنصلية السويد في تركيا هجوم مسلح على قنصلية القنصلية السويدية في إزمير القبض على المهاجم

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market