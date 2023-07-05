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BBC

أوكرانيا تقر باستهدافها جسر تشونغار باستخدام صواريخ بريطانية

06:47 م الأربعاء 05 يوليه 2023

أوكرانيا

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وكالات

أكد نائب رئيس دائرة العمليات في هيئة أركان قوات كييف، أليكسي غروموف، أن الهجوم الذي استهدف جسر تشونغار في شهر يونيو الماضي، نفذ باستخدام صواريخ "ستورم شادو" البريطانية.

وأضاف: "إحدى الأدلة الحاسمة على مدى فعالية صواريخ "ستورم شدو" هو الخراب الذي أصاب جسر تشونغار بين مقاطعة خيرسون وشبه جزيرة القرم الروسيتين".

واستهدفت القوات الأوكرانية جسر تشونغار الواصل بين شبه جزيرة القرم ومقاطعة خيرسون ليلة الـ 22 من يونيو الماضي، بصواريخ "ستورم شادو" البريطانية، مما أسفر عن إلحاق أضرار بالجسر وتوقف الحركة عبره.

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استهداف جسر تشونغار استخدام صواريخ بريطانية هيئة أركان قوات كييف صواريخ ستورم شادو البريطانية

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