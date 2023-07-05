أوكرانيا تقر باستهدافها جسر تشونغار باستخدام صواريخ بريطانية

وكالات

أكد نائب رئيس دائرة العمليات في هيئة أركان قوات كييف، أليكسي غروموف، أن الهجوم الذي استهدف جسر تشونغار في شهر يونيو الماضي، نفذ باستخدام صواريخ "ستورم شادو" البريطانية.

وأضاف: "إحدى الأدلة الحاسمة على مدى فعالية صواريخ "ستورم شدو" هو الخراب الذي أصاب جسر تشونغار بين مقاطعة خيرسون وشبه جزيرة القرم الروسيتين".

واستهدفت القوات الأوكرانية جسر تشونغار الواصل بين شبه جزيرة القرم ومقاطعة خيرسون ليلة الـ 22 من يونيو الماضي، بصواريخ "ستورم شادو" البريطانية، مما أسفر عن إلحاق أضرار بالجسر وتوقف الحركة عبره.