إعلان تشكيلة الحكومة الموريتانية الجديدة

نواكشوط- (د ب أ)

أعلنت الرئاسة الموريتانية، ظهر اليوم الثلاثاء، تشكيلة الحكومة الجديدة التي ضمت ستة وعشرين وزيرا خلال مؤتمر صحفي عقده الوزير الأول الأمين العام لرئاسة الجمهورية مولاي ولد محمد لقظف بمقر الرئاسة.

وشهدت الحكومة التي عينها الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني باقتراح من الوزير الأول خروج عشرة وزراء، واحتفظ وزراء العدل والدفاع والخارجية والداخلية والشؤون الإسلامية والمالية بحقائبهم في الحكومة الجديدة، بينما تم استبعاد وزير الاقتصاد عثمان مامادو كان من التشكيلة الجديدة.

وزادت حصة النساء في الحكومة من ثلاث حقائب إلى أربع. واحتفظ خمسة عشر وزيرا من الحكومة السابقة بحقائب وزارية من أصل ستة وعشرين وزيرا.

ويأتي تشكيل هذه الحكومة بعد يوم واحد من استقالة الحكومة وإعادة تكليف رئيس الوزراء محمد ولد بلال ولد مسعود بتشكيل حكومة جديدة، وبعد الانتخابات التشريعية التي جرت في مايو الماضي.