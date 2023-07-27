بوتين: ستظل روسيا مورد غذاء موثوق إلى أفريقيا

(وكالات)

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الخميس، إن إفريقيا ستصبح أحد الشركاء الرئيسيين لروسيا "في عالم جديد متعدد الأقطاب"، وذلك خلال كلمته الافتتاحية في قمة روسيا وأفريقيا في سان بطرسبرغ.

وقال بوتين خلال اجتماع ثلاثي مع رئيس الاتحاد الإفريقي ورئيس اتحاد جزر القمر ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي: "لا تزال روسيا موردا موثوقا للغذاء إلى إفريقيا"، مضيفا أنه ستتم مناقشة "القرارات العملية" في مختلف مجالات التعاون، بما في ذلك التعاون التجاري والاقتصادي وكذلك الأمن الغذائي.

وأضاف: "رغم الصعوبات الناجمة عن الوباء والعقوبات غير المشروعة، تمكنا من زيادة علاقاتنا التجارية والاقتصادية العام الماضي، بزيادة قدرها 35%".

وبعد هذا الاجتماع الأولي، سيشارك القادة في الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي والإنساني، حيث من المتوقع أن يلقي بوتين "خطابًا ضخمًا".