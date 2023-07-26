الإعصار دوكسوري يجتاح شمال الفلبين
مانيلا - (د ب أ)
اجتاح الإعصار دوكسوري شمال الفلبين، اليوم الأربعاء بأمطار غزيرة ورياح "عنيفة تهدد الحياة"، مما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وتشريد أكثر من 11 ألف شخص ، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للكوارث.
وقال مكتب الأرصاد الجوية إن دوكسوري وصل إلى اليابسة فوق جزيرة فوجا قبالة إقليم كاجايان الشمالي قبل الفجر، وحمل رياحا تبلغ سرعتها القصوى 175 كيلومترا في الساعة مع هبوب رياح تصل سرعتها إلى 240 كيلومترا في الساعة.
ويتحرك الإعصار من الغرب إلى الجنوب الغربي بسرعة 15 كيلومترا في الساعة، وكان يجتاح الجزء الشمالي من الفلبين.
وتسببت رياح دوكسوري في انقطاع التيار الكهربائي، واقتلاع أشجار وتضرر عدد من المنازل، حسبما قال إدجاردو بوساداس، المتحدث باسم الوكالة الوطنية للكوارث.
وقال بوساداس إن الوكالة تلقت تقريرا عن شخص غرق في مقاطعة ريزال شرق مانيلا بسبب الفيضانات المفاجئة. وأضاف أن شخصين أصيبا.
وألغيت عشرات الرحلات الداخلية، في حين تم تعليق السفر البحري في المناطق المتضررة، تاركة 4 آلاف و600 شخص عالقين في الموانئ، وفقا لخفر السواحل.
ومن المتوقع أن يضعف دوكسوري قليلا مع خروجه من الفلبين غدا الخميس. ومن المنتظر أن يعبر مضيق تايوان ويصل إلى اليابسة بالقرب من فوجيان بالصين يوم الجمعة.
ويتعرض الأرخبيل الفلبيني لمتوسط 20 إعصارا استوائيا كل عام.
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