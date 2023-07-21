استشهاد فلسطيني في مواجهات مع جيش الاحتلال بالضفة الغربية

رام الله - (د ب أ):

استشهد فلسطيني وأصيب عشرات آخرون بالرصاص الحي والمعدني وحالات الاختناق اليوم الجمعة خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن وفاة شاب متأثرا بجروحه وإصابة أخر بجروح خطيرة خلال مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي في قرية أم صفا شمال رام الله.

وأوضحت المصادر أن الشابين أصيبا بالرصاص الحي في الرأس والبطن ما أدى إلى وفاة أحدهما، فيما أصيب عدد أخر بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع خلال المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام القوات الإسرائيلية القرية.

وفي السياق أصيب ثلاثة شبان فلسطينيين بالرصاص المعدني والعشرات بالاختناق بالغاز السام خلال مواجهات اندلعت مع قوات إسرائيلية عقب التظاهرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان في بلدة كفر قدوم في قلقيلية.

كما أصيب شاب فلسطيني بالرصاص الحي، والعشرات بالاختناق خلال مواجهات مع قوات إسرائيلية في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

من جهتها ذكرت مصادر إسرائيلية أن جنديا إسرائيليا أصيب بقدمه بشظايا عبوة ناسفة استهدفت مركبة لقوات الجيش عند مدخل بلدة بيت أمر.