سياح يسمتعون بأجواء ساحرة على ارتفاع 1400 قدم في سماء الأقصر
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الأقصر - محمد محروس:
شهدت سماء الأقصر، اليوم الخميس، تحليق 25 رحلة بالون طائر تحمل على متنها مئات السياح من جنسيات مختلفة لمشاهدة الآثار والمعابد والمناظر الطبيعية من فوق عدة أميال.
وأقلعت رحلات البالون من أرض الإقلاع بالبر الغربي، حيث استمتع السياح بمشاهدة آثار الأقصر ومناظرها الطبيعية الخلابة من ارتفاع 1400 قدم.
و سياحة البالون الطائر في الأقصر واحدة من أهم أنواع سياحة المغامرات بمصر، واحتلت ترتيبًا دولياً مميزًا في العالم، لذلك أصبح عنصرًا مهما لجذب السياحة الداخلية والخارجية للبلاد ومصدرًا للدخل.
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