قرار جديد من الاتحاد الأوروبي بشأن صادرات الأغذية اليابانية

وكالات

قرر الاتحاد الأوروبي، اعتبارا من اليوم الخميس، رفع إجراءات الفحص الإضافية للمواد الغذائية الواردة من اليابان، والتي كان فرضها بعد كارثة انفجار محطة فوكوشيما النووية قبل 12 عاما، اعتبارا من اليوم.

وقالت مفوضة الصحة الأوروبية،ستيلا كيرياكيدس، في بيان إن إلغاء القيود والقواعد الإضافية صار ممكنا بعد التعاون الوثيق بين اليابان والاتحاد الأوروبي "والعمل الجاد من السلطات اليابانية".

يذكر أن اليابان تعرضت لكارثة أمواج مد "تسونامي" مدمرة أعقبت الزلزال المدمر الذي ضربها يوم 11 مارس 2011، مما أدى إلى انهيار محطة فوكوشيما النووية.

وعقب الكارثة، قرر الاتحاد الأوروبي فرض إجراءات فحص إضافية لكشف التلوث الإشعاعي في وارداته من المنتجات الغذائية من اليابان بهدف حماية الصحة العامة. وكان يراجع القواعد كل عامين لتجديدها.

وفي 2021 تم رفع جزئي للإجراءات حيث أبقى الاتحاد على الفحص الإضافي على واردات فطر عيش الغراب البري والنباتات الغذائية البرية، وبعض أنواع الأسماك.

وفي الوقت نفسه، شددت المفوضية الأوروبية اليوم على ضرورة استمرار مراقبة حالة صادرات اليابان الغذائية، والتزام السلطات اليابانية بإعلان نتائج أعمال المراجعة والفحص للتأكد من انتهاء مخاطر التلوث الإشعاعي تماما.

واتفقت اليابان والاتحاد الأوروبي على تعزيز التعاون في مجال توفير إمدادات المواد الخام الحيوية وإنتاج أشباه الموصلات وحماية كابلات الاتصالات البحرية الدولية.