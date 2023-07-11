أمين عام الناتو: الصين ليست عدوا لنا ويجب أن يستمر العمل معها

وكالات

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرج، اليوم الثلاثاء، إن الصين ليست عدوة لـ الناتو وسنواصل الحوار معها.

وقال ستولتنبرج، في مؤتمر صحفي، إن "الصين تتحدى النظام العالمي وتدعم روسيا ضد أوكرانيا".

وأضاف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، أن "التحديثات العسكرية الصينية غير مسبوقة وغير شفافة".

ومنذ قليل، قال ستولتنبرج، إن أوكرانيا لن تنضم لحلف الناتو في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن "الناتو سيساعد أوكرانيا على الانتقال إلى الأسلحة الحديثة.. غدا سنعلن عن حزمة دعم تُقرب أوكرانيا وسنقدم حزمة مساعدات متكاملة تمهد طريق أوكرانيا نحو الحلف".

وأضاف أمين عام الناتو: "سنشكل مجلسا خاصا بأوكرانيا من الحلف وسنقدم حزمة دعم للتشغيل البيني بين قوات الناتو وأوكرانيا".

وتابع قائلا: "مجلس الناتو - أوكرانيا خطوة مهمة نحو عضوية كييف في الحلف".

وأشار أمين عام الناتو، إلي أن "بعض دول الحلف قد توفر طائرات إف-16 للجيش الأوكراني".

وأكد ستولتنبرج، أن "حلف الناتو سيكون لدينا 300 ألف جندي في أعلى درجات الجاهزية".

وأوضح أمين عام الناتو، أن "الإنفاق الدفاعي سيزداد 8.4 في المئة خلال العام الجاري"، مشيرا إلي أن "11 حليفا تخطوا نسبة 2% الخاصة بالإنفاق الدفاعي".