تركيا توافق على إحالة طلب انضمام السويد للناتو للتصديق عليه من قبل البرلمان التركي
فيلنيوس - (د ب أ):
أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج في العاصمة الليتوانية فيلنيوس اليوم الاثنين، أن تركيا وافقت على تقديم طلب السويد للانضمام إلى عضوية الحلف إلى البرلمان التركي للتصديق عليه في أقرب وقت ممكن.
والتقى ستولتنبرج مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون عشية قمة الناتو لكسر حالة الجمود المستمرة منذ أشهر.
ولم يذكر بيان مشترك صادر عن الزعماء الثلاثة كم من الوقت سيستغرقه البرلمان التركي للتصديق على طلب السويد.
ويأتي الإعلان المفاجئ بعد أن ربط أردوغان في وقت سابق اليوم الاثنين، انضمام السويد إلى حلف الناتو بإحياء المحادثات المتوقفة لانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وفي أعقاب الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، تقدمت السويد وفنلندا بطلب للحصول على عضوية الناتو في مايو 2022. وأصبحت فنلندا عضوا في التحالف العسكري منذ أبريل 2023 ، بينما لا تزال السويد بحاجة إلى موافقة تركيا والمجر.
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