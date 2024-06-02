إعلان

BBC

لجنة الطوارئ شمال غزة تعلن مخيم جباليا وبيت حانون منطقة منكوبة

12:26 م الأحد 02 يونيو 2024

ناجي سرحان

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

(وكالات)

صرح رئيس لجنة طوارئ لبلديات شمال غزة ناجي سرحان، اليوم الأحد، أنه تم إعلان مخيم جباليا وبيت حانون منطقة منكوبة، مطالبًا الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالتدخل العاجل.

وقال سرحان، إنه تم تدمير 50 ألف وحدة سكنية وتجريف شبكات الصرف والطرقات بمعظم بلديات شمال غزة.

وأضاف سرحان، أن قوات الاحتلال قامت بتدمير 35 بئرا للمياه والمدارس ومرافق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، محذرًا من مجاعة وشيكة باتت تهدد شمالي قطاع غزة.

وطالب رئيس لجنة الطوارئ، الحكومة الفلسطينية بتأمين الوقود ودفع أجور العمال الذين لم يتلقوا أجورهم منذ بداية الحرب.

مخيم جباليا الأمم المتحدة بيت حانون قوات الاحتلال قطاع غزة الحكومة الفلسطينية طوفان الأقصى
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

* ظاهرة وحش جهنم.. تفاصيل تغيرات الطقس خلال الفترة المقبلة