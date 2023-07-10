أذربيجان :إحباط هجوم إرهابي ضد إحدى السفارات في البلاد



باكو - (د ب ا):

أعلن جهاز أمن الدولة في أذربيجان في بيان اليوم الاثنين عن إحباط هجوم إرهابي كان يستهدف أحدى السفارات في البلاد .

وقال البيان إن عمليات البحث والتحري والتحقيق الرامية إلى مكافحة عمليات الإرهاب أسفرت أخيرا عن اكتشاف تخطيط مواطن أفغاني بالتواطؤ المسبق مع أشخاص آخرين لارتكاب العمل الإرهابي في جمهورية أذربيجان ،بحسب وكالة الأنباء الأذربيجانية (أذرتاج).

وأضاف أن الشخص المذكور قدم إلى أذربيجان من أجل تنفيذ أعماله الإجرامية المخططة من بلد أجنبي وقام بمراقبة ورصد على محيط مبنى سفارة دولة ثالثة في البلد خلال مدة إقامته في باكو العاصمة والذي كان يخطط تنفيذ عمله الإرهابي ضده فيما اتفق مع أشخاص آخرين على إشراكهم في العمل الإرهابي والحصول على الأسلحة النارية والمواد المتفجرة للاستخدام في المخطط المذكور وكذلك حصوله على دعم مالي لتنفيذ المخطط .

وتابع البيان أنه تم القبض على الشخص الأفغاني بصفته متهما على ذمة التحقيق .