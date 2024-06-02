صحيفة عبرية: نتنياهو عرض على ليبرمان منصب وزير الدفاع

(وكالات)

قال زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان، اليوم الأحد، إن تلقى عرضًا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حتى يكون وزير الدفاع محل يوآف جالانت، وذلك حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وكان ليبرمان قد عقد اجتماعًا الأربعاء الماضي، مع زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، وزعيم حزب "هناك أمل" جدعون ساعر، من أجل بحث تشكيل حكومة جديدة تسقط حكومة نتنياهو.

وتوجد خلافات حالية بين نتنياهو وجالانت حول خطة اليوم التالي للحرب في غزة، مع مطالبة جالانت لنتنياهو بوضع خطة عن مستقبل الحرب.

وحاول نتنياهو سابقًا إقالة جالانت، وهو ما لم يتم بسبب احتجاجات واسعة طالبته بالتراجع عن قراره.