البرلمان العربي يستنكر محاولة إسرائيل تصنيف "الأونروا" منظمة إرهابية

القاهرة - (د ب أ)

استنكر البرلمان العربى، اليوم الأحد ، المحاولات الإسرائيلية الرامية لتصنيف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بـ "المنظمة الإرهابية"، وتجريم أنشطتها، ورفع الحصانة عن موظفيها.

وقال البرلمان العربي ، في بيان نشره على صفحته بموقع "فيسبوك" اليوم ، إن "ما يقوم به كيان الاحتلال هو امتدادا لمحاولاته الإجرامية لتصفية القضية الفلسطينية والقضاء على حق العودة للاجئين الفلسطينيين".

وأكد البرلمان على "الدور الهام والكبير لوكالة الأونروا، التي تقدم العون والإغاثة لحوالي 4ر6 مليون لاجئ فلسطيني، منهم مليوني لاجئ في قطاع غزة يتعرضون لعدوان وحرب إبادة وتجويع غير مسبوق من كيان احتلال غاصب".

ودعا "المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان إلى تحمل مسؤولياتها تجاه وقف هذه الجرائم والانتهاكات المتكررة، وضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وضرورة التحرك بشكل فوري وفاعل وإلزام الاحتلال بالتوقف الفوري والدائم لهذه الانتهاكات المستمرة والمتواصلة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

وطالب البرلمان بـ "تأمين الحماية لمنظمات الإغاثة وموظفيها، وخاصة "الأونروا" التي تقوم بدور إنساني كبير في تقديم المساعدات الإنسانية والخدمات للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها قطاع غزة".