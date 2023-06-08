قتله وهو قائم للصلاة بالمسجد.. السعودية تنفذ حكم "القتل حدا" ضد القحطاني

(وكالات)

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الأربعاء، تنفيذ حكم "القتل حدا" بحق المواطن عابد بن مسعود بن حسن القحطاني وذلك لقيامه بقتل شخص داخل مسجد في منطقة أبها بعسير.

جاء ذلك في بيان للداخلية السعودية، قالت فيه: "أقدم، عابد بن مسعود بن حسن القحطاني - سعودي الجنسية - على قتل علي بن محمد بن ظافر القحطاني - سعودي الجنسية - وذلك بإطلاق النار عليه، وهو في المسجد قائماً لتأدية الصلاة مما أدى إلى وفاته".

وتابعت: "بفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، ولأن ما أقدم عليه كان على وجه يأمن فيه المجني عليه من غائلة الجاني، ولا يمكنه الاحتراز منه، فقد تم الحكم بقتله حداً لقتله المجني عليه غيلة، وأيد الحكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه".

وأضافت: "وقد تم تنفيذ حكم القتل حداً بالجاني / عابد بن مسعود بن حسن القحطاني - سعودي الجنسية - يوم الأربعاء بتاريخ 18 / 11 / 1444هـ الموافق 7 / 6 / 2023م، في منطقة عسير.. ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.. والله الهادي إلى سواء السبيل".