إيران تعلن تعديل ساعات عمل الموظفين في الصيف لتوفير الكهرباء

أ ف ب

عدّلت الحكومة الإيرانية ساعات العمل في القطاع العام والقطاع شبه الحكومي في إيران، بحيث يبدأ دوام العمل عند السادسة صباحًا لا سيّما من أجل تقليص فاتورة الطاقة.

منذ مطلع الأسبوع، بات يتوجب على موظفي هذين القطاعين العمل اعتبارًا من السادسة صباحًا (03,30 بتوقيت غرينتش) حتى الساعة الواحدة ظهرًا. قبل ذلك، كان يتوجب عليهم بدء العمل عند السابعة أو الثامنة صباحًا حسب الإدارات. وستعود ساعات العمل إلى طبيعتها في أغسطس.

واتخذت الحكومة هذا القرار المثير للجدل لمواجهة مشاكل الطاقة خلال فترة الصيف.

وبلغ استهلاك الكهرباء في هذه الدوائر مستويات قياسية بسبب الاستخدام المكثف لمكيفات الهواء لتبريد المكاتب في بلد تتجاوز فيه درجات الحرارة صيفًا 30 درجة مئوية خلال النهار.

لكن أن يحدّد بدء موعد العمل عند السادسة صباحًا، يعني أن بعض الموظفين سيضطرون إلى الاستيقاظ قرابة الرابعة أو الخامسة صباحًا للذهاب إلى مكان عملهم البعيد أحيانًا عن منازلهم، خصوصًا في طهران التي تعدّ مدينة كبيرة.

وعمدت الحكومة الإيرانية إلى تعديل ساعات العمل، بعدما قررت عدم التحول إلى التوقيت الصيفي، خلافًا للسنوات الماضية، على اعتبار أنه من الأفضل الاحتفاظ بالتوقيت نفسه على مدار السنة.